Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Gözaltında

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı, operasyon detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:56
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Gözaltında

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, narkotik suçlarla mücadele amacıyla düzenlenen operasyon neticesinde 10 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheli üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, şüphelilerin adreslerini belirledikten sonra eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi ve 10 kişiyi yakaladı.

Elektronik Eşyalardan Yüksek Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yapılan aramalarda toplamda 186,46 gram metamfetamin, 13,43 gram esrar, 2,16 gram bonzai, 16 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ile birlikte, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 bin 100 lira da ele geçirildi.

İşlemler Devam Ediyor

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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