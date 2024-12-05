Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine üç ayrı adrese baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, adreslerde yapılan aramalarda 12 parça halinde 25 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 2 gram esrar ve 2 cam aparat ele geçirildi.

Yasal Süreç Başladı

Baskında yakalanan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.