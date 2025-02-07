Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda İ.B, F.S, S.G ve F.T isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Adli süreçte F.S adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 1429 uyuşturucu hap, 5 yivsiz ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Ayvalık’ta uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilirken, vatandaşların bu tür suçlarla ilgili duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı.