Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Burhaniye ve Gönen ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon Detayları

Jandarma, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yerini belirleyerek bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, 330 uyuşturucu hap, 217 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 37 mermi, 2 av tüfeği, 3 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 620 lira ele geçirildi.

Devam Eden İşlemler

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, operasyonun detayları ve elde edilen uyuşturucu maddelerin kaynağı araştırılıyor.

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 330 uyuşturucu hap ele geçirildi.