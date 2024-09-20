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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 50 Kişi Tutuklandı

Balıkesir ve çevresinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sahtecilik suçlamalarıyla 50 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:58
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 50 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir, İstanbul ve Bursa illerinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonunda, toplamda 52 şüpheliden 50'si tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik takip sonucunda bu operasyonu gerçekleştirdi. Gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte 50 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. İki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan Operasyonlar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Son iki gün içinde, mahallelerde uyuşturucu satışı yapan şahısların belirlenmesi üzerine başlatılan operasyonlar, Balıkesir, İstanbul ve Bursa genelinde 90 ekip ve 300 personel ile eş zamanlı olarak gerçekleşti. Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit yönetimindeki operasyonda, 8 özel harekat, 2 çevik kuvvet timi ve 7 motosikletli polis timi yer aldı. Ayrıca bir helikopter ve 3 insansız hava aracı da destek verdi. Yapılan operasyon sırasında, kapılar koçbaşı ile kırılarak 44 farklı adrese baskın yapıldı.

Ele Geçirilen Mallar:

  • 57 gram esrar
  • 1,41 gram metamfetamin
  • 1,10 gram kenevir tohumu
  • 43 sentetik ecza hap
  • 8 uyuşturucu hap
  • 4 ruhsatsız tabanca
  • 4 tüfek
  • 103 tabanca fişeği
  • 1 uyuşturucu madde öğütücü
  • 17,565 lira ve 300 avro (uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para)

Bu operasyon, ilgili kurumların uyuşturucu ile mücadele kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52...

Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı.

Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52...

Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı.

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