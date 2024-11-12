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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:31
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Cunda Adası’nda, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon önemli detaylar ortaya koydu. Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir süredir takibe aldıkları iki şahsı hedef alarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilenler

Operasyon sırasında yapılan aramalarda toplam 147 gram kokain ve 9 mm çapında ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Yakalanan iki şahıstan B.Ö. (27) hakkında 4 ayrı suçtan arandığı bilgisi edinildi. Aynı operasyonda diğer şüpheli R.M. (28) de gözaltına alındı.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan her iki kişi, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tür operasyonların, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında devam edeceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 7 parça halinde, 147 gram kokain maddesi ve 9 mm çapında ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi.

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