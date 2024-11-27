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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:41
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Edremit İlçesinde Uyuşturucu Baskını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında, 18 kişi yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik olarak, 8 ikamete eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Yakalanan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 69 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram uyuşturucu madde, 5 gram skunk tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları, bir tabanca, tabancaya ait bir şarjör ve 5 mermi ile kesici aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı.

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