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Balıkesir'de Yangın Faciası: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş maalesef hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:18
Balıkesir'de Yangın Faciası: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit'inde Trajik Yangın Olayı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Dereli Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde çıkan yangın sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

Yangının Sebebi Belirsiz

Olay, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından 5 araç ve 11 personel ile müdahale edilerek söndürüldü.

Yusuf Ali ve Yusuf Ömer Taşkın’ın Cansız Bedeni Bulundu

Ekiplerin yangın sonrası yaptığı incelemede, evin ikinci katında Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri tespit edildi. Taşkın kardeşlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Olayla ilgili yapılan detaylı araştırmalar sonucunda yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, konuyla ilgili gelişmeleri takip ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. Vatandaşların...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. Vatandaşların...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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