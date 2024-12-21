Balıkesir'de Yangın Faciası: 86 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Balıkesir'de Yangın Faciası

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Altunlar Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, bir evde çıkan yangın sonucunda 86 yaşındaki A.B., evinde ölü bulundu.

Yangının Sebebi Belirsiz

Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan ev için, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Cansız Bedeni Bulundu

Yangın söndürüldükten sonra, ekipler evde yaptıkları incelemede 86 yaşındaki ev sahibi A.B.'nin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.