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Balıkesir'de Yangın Felaketi: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında 3 ve 1 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:55
Balıkesir'de Yangın Felaketi: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Çocukların Kayıplarıyla Sonuçlanan Yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, Coşkun Taşkın'a ait 2 katlı evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti.

Yangın, ilçeye bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 5 araç ve 11 personelle müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından yapılan incelemede, evin ikinci katında Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aile Yangın Anında Alt Katta Bulunuyordu

Yangın sırasında evin alt katında bulunan baba Coşkun Taşkın ve anne Zehra Taşkın'ın, son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldukları öğrenildi. Yangının çocukların odasında başladığı ve kısa sürede evin diğer bölümlerine yayıldığı bildirildi.

Babaanneden Duygusal Açıklama

Ölen kardeşlerin babaannesi Zeliha Taşkın (65), AA muhabirine yaptığı açıklamada, eve girmek istediğini fakat gelininin buna izin vermediğini belirterek, "Çocuklar için kendimi feda edecektim," dedi.

Resmi Yetkililerden Açıklamalar

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, gece saatlerinde meydana gelen yangından ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Devletimiz, güvenlik güçleri gerekli tahkikatı yapıyor. Hepimizin başı sağ olsun," ifadelerini kullandı.

Dereli Mahallesi Muhtarı Nuri Özdemir ise mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını aktardı.

Taşkın kardeşlerin cenazelerinin, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından defnedileceği öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. Vatandaşların...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. Vatandaşların...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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