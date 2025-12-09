DOLAR
Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Narkotik Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'de yılbaşı öncesi operasyonda araçta 5 kilo metamfetamin ve 90 bin TL ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:44
Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Narkotik Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'de yılbaşı öncesi narkotik operasyonu

Edremit ekiplerinden önemli ele geçirme

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı.

Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 5 kilo metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin; maddelerin satışını sağlayanların tespiti ve yakalanmasına yönelik kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

