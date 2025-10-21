Balıkesir'de Yoğun Sis: Sındırgı'da Görüş 20 Metreye Düştü

Balıkesir'de gece etkili olan soğuk hava sabah sisine dönüştü; Sındırgı'da görüş yer yer 20 metreye kadar düştü, sürücüler zorlandı ve trafik ekipleri uyardı.