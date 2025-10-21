Balıkesir'de Yoğun Sis: Sındırgı'da Görüş 20 Metreye Düştü

Balıkesir'de gece etkili olan soğuk hava sabah sisine dönüştü; Sındırgı'da görüş yer yer 20 metreye kadar düştü, sürücüler zorlandı ve trafik ekipleri uyardı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 11:59
Balıkesir'de Yoğun Sis Etkili Oldu

Sındırgı'da görüş mesafesi kritik seviyelere indi

Balıkesir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Özellikle Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, sabah yerini sise bıraktı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgedeki sürücüler, ana yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yoğun sis, dronla da görüntülendi.

Balıkesir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentin yüksek kesimlerinde sis yoğunlaştı.

