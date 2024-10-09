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Balıkesir'de Zeytinliklere Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı; zeytinlikler zarar gördü.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:22
Balıkesir'de Zeytinliklere Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Olayı Hakkında Bilgi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kırsal Narlı Mahallesi'nde makilik bir alanda çıkan yangın, zeytinlik alanlara sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı.

Müdahale Çalışmaları

Yangının büyümesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Erdek ile Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler derhal bölgeye yönlendirildi. Yangına, 2 amfibi uçak ile 1 helikopter de dahil olmak üzere havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi.

Zarar Gören Alanlar

Yangın kontrol altına alınsa da, makilik alan ve çevresindeki zeytin ağaçları büyük zarar gördü. Yangının etkisiyle ayrıca Marmara, Avşa ve Ekinlik Adası'nda kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Son Durum

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, enerji verimliliği sağlanarak adalara tekrar elektrik akışı sağlandı. Yangın nedeniyle oluşan hasar ve kayıplar ise detaylı bir şekilde incelenmeye alınacak.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın havadan ve karadan...

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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