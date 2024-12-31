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Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:58
Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edremit'te Zincirleme Trafik Kazası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Altınoluk Mahallesi, Antandros Antik Kenti mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

5 aracın karıştığı kazaya, M.Ş. idaresindeki 17 GH 149, Ş.P.K. yönetimindeki 10 ALP 845, F.K. idaresindeki 16 K 2879 plakalı otomobiller ile T.T'nin kullandığı 10 ANN 982 plakalı panelvan ve plakası bilinmeyen bir kamyonet dahil oldu.

Olay Yeri İhbarına Hızlı Müdahale

Olayın ardından yoldan geçenlerin yaptığı ihbarla jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Hastaneye ulaştırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın sebebiyle ilgili incelemeler devam etmektedir.

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