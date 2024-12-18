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Balıkesir'deki Barajların Doluluk Oranı Alarm Veriyor!

Balıkesir'in içme suyu kaynakları azaldı. BASKİ, su tasarrufu için vatandaşları bilinçli davranmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:01
Balıkesir'deki Barajların Doluluk Oranı Alarm Veriyor!

Balıkesir'in Su Krizine Dikkat!

Balıkesir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları endişe verici seviyelere düştü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Altıeylül ilçesindeki İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesinin yalnızca yüzde 17,11’e, Gönen ilçesindeki Yenice Barajı'nda ise yüzde 22,25’e gerilediğini duyurdu.

Su Tasarrufu İçin Öneriler

Evlerdeki su tüketiminin %70'inin tuvalet ve banyolarda gerçekleştiği ifade edilirken, damlatan veya arızalı muslukların tamir edilmesiyle yılda 12 bin 500 litre su tasarrufu sağlanabileceği vurgulandı. Ayrıca, sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litre su kaybına yol açabileceği belirtildi.

BASKİ tarafından yapılan açıklamada, tuvaletlerde bulunan rezervuarların kontrol edilmesi ve daha küçük hacimli modellerle değiştirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, banyo ve tuvaletlerde musluk vanalarının kısılması veya su tasarrufu sağlayan perlatör aksesuarlarının kullanılması tavsiye edildi.

Günlük Alışkanlıklarla Tasarruf!

BASKİ, günlük alışkanlıkların değiştirilmesi ile büyük su tasarrufları yapılabileceğini bildirdi. Örneğin, banyoda geçirilen sürenin 1 dakika kısaltılması durumunda, dört kişilik bir ailenin yılda 13 bin 100 litre su tasarrufu yapabileceği belirtildi.

Duş sırasında sabunlanırken ve el yüz yıkarken musluğun açık bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Bulaşık ve çamaşır makinelerinin tam doldurmadan çalıştırılmaması gerektiği, böylece her yıkamada 110 litre su tasarrufu sağlanabileceği ifade edildi.

Tarımda Su Tasarrufu Yöntemleri

Çiftçilere damlama sulama yöntemlerini kullanmaları ve bahçe sulamalarında şebeke yerine sondaj suyu tercih etmeleri önerildi. Ayrıca, bahçeleri sularken hortum yerine kova kullanılması, araçların ise akan su yerine kova ve fırça ile yıkanması gerektiği kaydedildi.

Vatandaşların Rolü

BASKİ, vatandaşların dışarıda gördükleri su kaçaklarını Alo 185 Hattı'na bildirmelerini istedi. "Su tasarrufunu alışkanlık haline getirerek sadece su kaynaklarının korunmasına değil, aynı zamanda geleceğe de önemli yatırım yapmış oluruz," denildi.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, suyun her damlasının yaşam kaynakları olduğu ve bu kaynaklara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Öztürk, "Küresel iklim değişikliği nedeniyle su kaynakları üzerindeki baskının giderek arttığını vurgulayarak, büyük küçük her önlemin önemli olduğunu söyledi ve herkesin su tüketiminde azami özen göstermesini istedi.

Balıkesir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı barajlarda doluluk oranları iyice...

Balıkesir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı barajlarda doluluk oranları iyice azaldı. Altıeylül ilçesindeki İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesinin yüzde 17,11'e gerilediği bildirildi.

Balıkesir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı barajlarda doluluk oranları iyice...

Balıkesir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı barajlarda doluluk oranları iyice azaldı. Altıeylül ilçesindeki İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesinin yüzde 17,11'e gerilediği bildirildi.

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