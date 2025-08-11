Balıkesir'deki Depremde Yıkılan Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında yıkılan 3 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Camikebir Mahallesi'nde yer alan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan bir heyetin incelemelerinin ardından süreç hız kazandı.

Binanın enkazından alınan kiriş ve kolonlara ait karot numuneleri sonrası, enkazın kaldırılması için çalışma başladığı belirtildi. Ekipler, enkazdan çıkan molozları iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklemeye başladı. Bu önemli çalışmalar, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

Öte yandan, depremin yıkım anı esnasında oluşan toz bulutları da bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntülerde, depremin etkisiyle bir marketin buzdolabındaki içeceklerin yere düştüğü ve market çalışanlarının güvenli bir yere doğru hızla uzaklaştığı dikkat çekti.

Ayrıca, kırsal Osmanlar Mahallesi'ndeki bir ahırda kaydedilen görüntülerde, deprem sırasında ahırdaki büyükbaş hayvanların yerlerinden hareketlenerek uzaklaştıkları görüldü. Bu anlar, depremin etkilerini gözler önüne seriyor.

Dün gerçekleştirilen bu yıkıcı depremin sonucunda, yıkılan 3 katlı bina enkazında 4 kişinin arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kurtarıldığı bilgisi edinildi. Ancak, kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

