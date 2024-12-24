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Balıkesir'deki Fabrika Patlamasında 11 Can Kaybı, 7 Yaralı Durumu İyi

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, 7 yaralının durumu iyi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:14
Balıkesir'deki Fabrika Patlamasında 11 Can Kaybı, 7 Yaralı Durumu İyi

Bakan Memişoğlu'ndan Patlama Açıklaması

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında gerçekleşen patlama sonrası yaralanan 7 vatandaşın tedavileri hastanelerde devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların durumlarının iyi olduğunu ve en kısa sürede taburcu edilmelerinin planlandığını aktardı.

Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlama sonucunda yaralanan 7 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızın durumları iyi seyretmekte olup en kısa sürede taburcu edilmeleri planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yapılan adli tıp incelemeleri sonucunda patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 11 olduğu açıklandı. Bakan Memişoğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu ve yaralı vatandaşlar için acil şifalar temenni etti.

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