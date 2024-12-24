Balıkesir'deki Fabrika Patlamasında Soruşturma Başlatıldı

Balıkesir Fabricada Patlama Soruşturması Başlatıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarını paylaştı.

Bakan Tunç'tan Açıklama

Bakan Tunç, açıklamasında, "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tunç, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.