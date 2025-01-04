Balıkesir'deki Feci Kazada Hayatını Kaybeden İki Kişi Defnedildi

Balıkesir'de Ağır Trafik Kazası

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden iki kişi son yolculuklarına uğurlandı. Kazanın olduğu Balıkesir-Kepsut kara yolundaki Hotaşlar Mahallesi'nde, yolcu minibüsü çarpan otomobilde bulunan emekli öğretmen Zeki Bulcak (66) için Altıeylül ilçesindeki Hasan Basri Çantay Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze Törenine Katılım

Bulcak'ın cenazesi, Atatürk Şehir Hastanesi morgundan aile üyeleri tarafından alınarak caminin avlusuna getirildi. Cenaze namazı, öğle vakti kılındıktan sonra Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Bulcak'ın yakınları ile AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de katıldı.

Diğer Kurbanın Cenazesi

Kazada hayatını kaybeden bir diğer talihsiz kişi olan Ramazan Kabakoğlu (63) için de farklı bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Kabakoğlu'nun cenazesi, Karesi ilçesi Kuvayımilliye Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada dualar eşliğinde helallik alınmasının ardından, Bigadiç ilçesi'ne bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde ikindi namazıyla birlikte defnedildi.

Kazanın Detayları

Kazada ağır yaralanan Kabakoğlu'nun oğlu Enes (23) ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay, Cemal D. idaresindeki 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü, Balıkesir'den Dursunbey'e giderken Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda, Enes Kabakoğlu'na ait 10 F 2428 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada, otomobilde bulunan Ramazan Kabakoğlu ve Zeki Bulcak üzülerek hayatlarını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.