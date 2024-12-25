Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasında Ölenlerin Cenazeleri Teslim Edildi

Balıkesir'deki Patlama Sonrası Cenaze Töreni Başladı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunan özel bir firmanın mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme, ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yaşanan bu trajik olayda hayatını kaybeden 11 kişinin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan ailelerine teslim edildi.

Ailelere Destek ve Cenazelerin Taşınması

Kavaklı Mahallesi'nde gerçekleşen patlama sonucunda vefat edenlerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda gecenin ilerleyen saatlerinde titizlikle incelendi. Olay yeri olan fabrikada gerçekleştirilen kapsül üretimi sırasında meydana gelen patlama, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında incelendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de bu zor günlerinde acılı ailelere destek vermek amacıyla morg önünde hazır bulundu. Otopsi sonrası yakınlarından alınan DNA örnekleri ile eşleştirilen cenazeler, morg önünde bekleyen cenaze araçlarına yüklendi.

Toplamda 11 kişinin cansız bedeninin Balıkesir'e ulaşmasının ardından, ailelerine daha geniş bir süreçte cenaze törenleri gerçekleştirilecektir.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.