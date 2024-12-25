DOLAR
35,25 -0,21%
EURO
36,7 -0,04%
ALTIN
2.965,75 -0,25%
BITCOIN
3.459.969,04 -0,86%

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasında Ölenlerin Cenazeleri Teslim Edildi

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cenazeleri Bursa'dan Balıkesir'e gönderildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:42
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlamasında Ölenlerin Cenazeleri Teslim Edildi

Balıkesir'deki Patlama Sonrası Cenaze Töreni Başladı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunan özel bir firmanın mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme, ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yaşanan bu trajik olayda hayatını kaybeden 11 kişinin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan ailelerine teslim edildi.

Ailelere Destek ve Cenazelerin Taşınması

Kavaklı Mahallesi'nde gerçekleşen patlama sonucunda vefat edenlerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda gecenin ilerleyen saatlerinde titizlikle incelendi. Olay yeri olan fabrikada gerçekleştirilen kapsül üretimi sırasında meydana gelen patlama, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında incelendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de bu zor günlerinde acılı ailelere destek vermek amacıyla morg önünde hazır bulundu. Otopsi sonrası yakınlarından alınan DNA örnekleri ile eşleştirilen cenazeler, morg önünde bekleyen cenaze araçlarına yüklendi.

Toplamda 11 kişinin cansız bedeninin Balıkesir'e ulaşmasının ardından, ailelerine daha geniş bir süreçte cenaze törenleri gerçekleştirilecektir.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme...

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme...

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB Açıklamada Bulundu: Suriye ve Irak’ta Terör Hedefleri Vuruldu
2
İETT Araçlarındaki Unutulan Eşyalar 705 Bin Liraya Satıldı
3
Batı Karadeniz ve Marmara İçin Fırtına Uyarısı
4
Suriye ve Irak'ta 21 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
5
Antalya'da Kar ve Sağanak: Yüksek Kesimlerde Kar, Kent Merkezinde Sağanak Yağış
6
Bursa'da Kaybolan R.O. İçin Arama Çalışmaları 3. Günde Devam Ediyor
7
Tekirdağ'da Yük Treni, Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek