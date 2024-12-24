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Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 5 Yaralı

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığı olayda, patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:04
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 5 Yaralı

Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Trajedi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında, kapsül üretimi yapılan bölümde meydana gelen patlama sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki özel bir firmanın tesisinde gerçekleşti.

Patlamanın Gerçekleştiği An

Saat 08.25'te patlayan tesisin kapalı alanındaki çökme, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma ve polis ekibinin intikal etmesini sağladı. Yapılan incelemelerde, çöken bina içerisinde 12 çalışanın cansız bedenine ulaşıldı. Bu kişilerin bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralı 5 personel ise çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vali'den Açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamanın teknik nedenlerle gerçekleştiğini belirterek, "Herhangi bir sabotaj ihtimali yok" ifadelerini kullandı. Patlamanın, yalnızca kapsül üretim kısmını etkilediğini ve diğer binalarda sınırlı hasar meydana geldiğini aktaran Ustaoğlu, "Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum"

Yaralananların Durumu İyi

Vali Ustaoğlu, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve olası başka kurbanların bulunmadığını vurguladı.

Hayatını Kaybeden Çalışanın Yakını Konuştu

Patlamada hayatını kaybedenlerden biri olan Muhammet Ergin'in akrabası Ali İhsan Elmacı, patlamanın nedeninin hala belirsiz olduğunu ifade etti. Ergin'in, üretim sorumlusu olarak görev yaptığını belirten Elmacı, "Güvenlik önlemleri aşırı derecede sık olan bir bölümdü"

Güvenlik Önlemleri Tartışma Konusu

Elmacı, tesisin 5 yıl önce yıkıcı hava olaylarına karşı faraday kafesiyle kaplandığını hatırlatarak, "Neden kaynaklandığını bilemeyiz. Tesisin böyle bir patlamaya maruz kalması olası değil"

Olayla ilgili kapsamlı inceleme ve soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme...

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme...

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

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