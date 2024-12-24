Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 5 Yaralı

Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Trajedi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında, kapsül üretimi yapılan bölümde meydana gelen patlama sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki özel bir firmanın tesisinde gerçekleşti.

Patlamanın Gerçekleştiği An

Saat 08.25'te patlayan tesisin kapalı alanındaki çökme, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma ve polis ekibinin intikal etmesini sağladı. Yapılan incelemelerde, çöken bina içerisinde 12 çalışanın cansız bedenine ulaşıldı. Bu kişilerin bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralı 5 personel ise çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vali'den Açıklama