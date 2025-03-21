Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 4 Sanık Hakim Karşısında

Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Davası Başladı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin

4 sanık hakim karşısına çıktı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar Cem Y., Serkan B. ve Hulusi Yağız A. ile tutuksuz sanık Murad B. katıldı. Ayrıca, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

Duruşmanın başlangıcında, sanıkların kimlik tespitleri yapıldı ve ardından haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunmaları alındı.

İddianame ve Suçlamalar

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, patlamanın sebebinin kesinlik kazanmadığı belirtildi. Bilirkişi raporuna göre, üretimi tamamlanmış ürünlerin istiflendiği alanın patlama çukuruna denk geldiği ifade edildi.

İddianamede, tutuklu sanıklar Cem Y., Serkan B. ve Hulusi Yağız A. ile tutuksuz sanık Murad B.'nin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Karesi ilçesindeki patlama, 24 Aralık 2024 tarihinde, patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelmişti. Bu trajik olay sonucunda 11 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.