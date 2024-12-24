Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: Ölüm Sayısı 11'e Düştü

Balıkesir'deki Patlayıcı Fabrikasında Yaşanan Trajedi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında bu sabah meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitirenlerin sayısında değişiklik yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, daha önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu belirtti. Bakan, olayın etkisinin vücut bütünlüğü üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Sabah Saatlerinde Meydana Geldi

Patlama, saat 08.27'de kapsül üretim tesisinde gerçekleşti. İlk bilgiler doğrultusunda, 700 metrekarelik tesiste saat 08.00'de mesaiye başlandığını belirten Yerlikaya, "Henüz sebebini bilmiyoruz, ama patlama anında büyük bir huzursuzluk hâkimdi. Olay yerindeki tüm kamu kurumları arama kurtarma çalışmalarına hızla başladı" dedi.

Olayda hayatını kaybedenlerin 8'inin kadın, 3'ünün ise erkek olduğu öğrenildi. Bakan Yerlikaya, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi ve ailelerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Yaralıların Durumu İyi

Patanın ardından yaralanan 7 kişinin tedavi altında olduğu bilgisini paylaşan Bakan, "2'si gözlem altında, 5'i ise yatarak tedavi görüyor. Hayati tehlikeleri yok ve durumları iyi" ifadelerini kullandı.

Sabotaj İhtimali Dışlandı

Patlamanın nedeninin araştırıldığını belirten Yerlikaya, "Savcılığımız tarafından yapılan ilk tespitte sabotaj ihtimali olmadığı ifade edildi. Patlamanın nedenine dair yapılacak titiz çalışmalar sonucu kamuoyuna açıklama yapılacak" dedi.

İdari Soruşturma Başlatıldı

Bakan Yerlikaya, patlamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Mülkiye başmüfettişi ve jandarmadan oluşan müfettiş heyetinin görevlendirildiğini ve olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Tüm izin süreçlerinin detaylı olarak değerlendirileceğinin altını çizdi.

Patlama alanında incelemelerde bulunan üst düzey yetkililer arasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve diğer ilgililer de yer aldı.