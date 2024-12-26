Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Anına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Anına Dair Korkunç Görüntüler

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. 24 Aralık'ta gerçekleşen trajik olayda, 11 çalışan hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Patlamanın Anı Güvenlik Kamerasında

Kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren fabrikada, patlama 24 Aralık Salı günü saat 08.27'de oldu. Patlama anı, fabrikaya 600 metre uzaklıktaki bir çiftliğin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle gökyüzüne alevlerin yükseldiği net bir şekilde görülüyor.

Görüntülerde patlama sonrası meydana gelen alev topu ve yükselen dumanlar, olayın ne kadar yıkıcı olduğunu gözler önüne seriyor.

Çiftlik Çalışanından Şok Açıklama

Patlama anında evinde bulunan çiftlik çalışanı Ramazan Akkoyun, "Çok şiddetli bir patlama oldu, camlar sarsıldı. Fabrikaya doğru baktım. Balkona çıktığımda hanıma 'fabrika yanıyor' dedim. Sonra millet toplanınca durumu anladık." şeklinde konuştu.

Meydana Gelen Zarar ve Soruşturma Süreci

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi, olaydan bir gün sonra toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.