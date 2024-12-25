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Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada 6 Cenaze Daha Toprağa Verildi

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen 11 kişiden 6'sının cenazesi defnedildi. Törenlere devlet yetkilileri katıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:09
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada 6 Cenaze Daha Toprağa Verildi

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden 11 kişiden 6'sının cenazesi, düzenlenen törenlerle defnedildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan cenazeler, Balıkesir'e getirildi.

Cenaze törenleri, öğle namazının ardından başlayan işlemlerle gerçekleştirildi. İlk olarak 4 cenaze toprağa verilirken, diğer 6 cenaze için ikindi vakti tören düzenlendi.

Önemli İsimler Törende Yer Aldı

Çetin Karamüftüoğlu (38) için düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten katıldı. Karamüftüoğlu'nun cenazesi, Zağnospaşa Camisi'ndeki törenin ardından Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi.

Özlem Özçakır (33) için düzenlenen cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. Özçakır'ın cenazesi, Hz. Hamza Camisi'nde yapılan törenin ardından Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi.

Seda Akın (35) da evinde helallik alınmasının ardından mahalle meydanında uğurlandı. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılarak taziye dileklerini iletti. Akın, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedilmiştir.

24 yaşındaki Seçil Çapa için Savaştepe İstiklal Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve yerel yöneticiler katıldı. Çapa, Bakbule Mezarlığı'na defnedildi.

Müberra Sönmez (45) için Bilal Habeşi Camisi'nde yapılan cenaze törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katılarak ailesine başsağlığı diledi. Sönmez'in cenazesi Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi. Selin Karanlıkoğlu da, Tatlıpınar Mahallesi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından mezarlığına defnedildi.

Olayda yaşamını yitiren Tuğba Sert'in (41) cenazesinin ise yarın İvrindi ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'ne defnedileceği bildirildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme...

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi. Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi Enes Kırmızı (28) için Altay Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kırmızı'nın yakınları cenazede üzüntü yaşadı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme...

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi. Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi Enes Kırmızı (28) için Altay Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kırmızı'nın yakınları cenazede üzüntü yaşadı.

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