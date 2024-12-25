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Balıkesir'deki Okul Servisi Kazasında Müfettiş Görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Balıkesir'deki okul servisi kazası için müfettiş görevlendirdiğini açıkladı. 28 yaralı için tedavi süreci sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:10
Balıkesir'deki Okul Servisi Kazasında Müfettiş Görevlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Balıkesir'de yaşanan okul servisi kazası için Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 28 kişinin yaralandığı kazanın detaylarına değindi.

Kazanın Detayları ve Yaralı Durumu

Kaza, Pamukçu mevkiinde, bir okul servisi ile tırın çarpışması sonucunda meydana geldi. Bakan Tekin, kazayı büyük bir üzüntü ile öğrendiğini belirtirken, yaralı çocukların tedavilerinin devam ettiğini vurguladı.

Bakan Tekin'den Geçmiş Olsun Mesajı

Açıklamasında, “Bakanlık olarak evlatlarımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ettik” diyen Tekin, yaşanan hadiseyle ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Ayrıca, acil şifalar dileyerek ailelere ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan, benzer acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağının altını çizerken, dualarının yaralı evlatlarla olduğunu ifade etti.

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