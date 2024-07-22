Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Havran'daki orman yangını, hava ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:01
Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'deki Orman Yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızla müdahalesi ile söndürüldü.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirlenemedi

İlçeye bağlı Büyükşapçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangının ihbar edilmesinin ardından, derhal bölgeye itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler gönderildi.

Müdahale Ekipleri Gerekli Önlemleri Aldı

Yangına, 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin etkin çabası sayesinde yangın kontrol altına alındı; ancak bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının büyümeden kontrol altına alınması, bölge halkı için büyük bir rahatlama sağladı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan...

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan...

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan...

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan...

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan...

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor