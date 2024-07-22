Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'deki Orman Yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızla müdahalesi ile söndürüldü.

Yangının Çıkış Nedeni Henüz Belirlenemedi

İlçeye bağlı Büyükşapçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangının ihbar edilmesinin ardından, derhal bölgeye itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler gönderildi.

Müdahale Ekipleri Gerekli Önlemleri Aldı

Yangına, 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin etkin çabası sayesinde yangın kontrol altına alındı; ancak bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının büyümeden kontrol altına alınması, bölge halkı için büyük bir rahatlama sağladı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.