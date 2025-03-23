Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 21:31
Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, yapılan yoğun müdahaleler neticesinde kontrol altına alındı. Yangının, kırsal Sinandede Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildiriliyor.

Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri, hızla bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 2 treyler ve toplam 80 personel görev aldı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı araştırmalar sürmektedir.

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