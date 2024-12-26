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Balıkesir'deki Patlama ve Trafik Kazası: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Açıklama

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balıkesir'deki patlamada yaralananların durumu ve trafik kazasındaki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:59
Balıkesir'deki Patlama ve Trafik Kazası: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Açıklama

Balıkesir'deki Patlama ve Yaralıların Durumu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 kişi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, patlamada yaralanan 7 kişinin tedavisinin tamamlanacağını ve bir vatandaşın bugün taburcu edileceğini belirtti.

Trafik Kazası ve Yaralıların Durumu

Memişoğlu, Balıkesir'de dün yaşanan okul servisi ile tırın çarpışması sonucunda yaralanan öğrencileri, tedavi gördükleri Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaretinin ardından basın mensuplarına bilgi veren Bakan Memişoğlu, bu kazada yaralananların durumunu da aktardı.

Bakan, trafik kazasında yaralanan 12 kişinin hastanelerde tedavi sürecinin devam ettiğini ve bunlardan 6'sının yoğun bakımda bulunduğunu ifade etti. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu ancak stabil hale geldiklerini vurguladı.

“Dua ve desteklerimizi onlarla paylaşıyoruz. Tedavi süreçlerinde emek veren sağlık ekiplerine teşekkür ediyoruz. Ailelerine geçmiş olsun diliyoruz,” diye ekledi.

Cenaze Töreni

Memişoğlu, patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesine katılacaklarını da sözlerine ekleyerek, “Patlamada yaralanan tüm vatandaşlarımızı tedavi ettik, dün yaşanan kazadaki yaralılara da gereken tüm desteği veriyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını umut ediyoruz,” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de dün sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de dün sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrencileri, tedavi gördükleri Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de dün sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de dün sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrencileri, tedavi gördükleri Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

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