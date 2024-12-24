Balıkesir'deki Patlamada 5 Yaralı, 12 Can Kaybı!

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 5 Yaralı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, patlamada 12 vatandaş hayatını kaybetmiş ve 5 yaralı vatandaş hastanelerde tedavi altına alınmıştır.

Bakan Memişoğlu, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. Ayrıca, yaralıların tedavisinin yakından takip edildiğini ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını umduklarını belirtti.

Bu acı olayın ardından Memişoğlu, "Rabb'im, ülkemizi ve insanımızı her türlü kazadan, beladan ve afetten muhafaza eylesin" temennisini paylaştı.