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Balıkesir'deki Patlayıcı Fabrikasında Patlama: Yaralılar Var

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama ve çökme sonucunda yaralılar olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:50
Balıkesir'deki Patlayıcı Fabrikasında Patlama: Yaralılar Var

Balıkesir'de Patlayıcı Fabrikasında Patlama Olayı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, patlayıcı üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlama ve sonrasında yaşanan çökme, endişe yarattı. Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ardından ekiplerin derhal bölgeye yönlendirildiğini duyurdu.

Yaralılar ve Kurtarma Çalışmaları

Vali Ustaoğlu, olayda ölen ve yaralananlar olduğunu belirterek, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geldi. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama sonrası çökme yaşandı. Şu anda tüm ekiplerimiz burada." dedi.

Şu ana kadar 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade eden Ustaoğlu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Ayrıca, içeride kaç kişinin olduğuna dair tespit çalışmalarının sürdüğünü de vurguladı.

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