DOLAR
35,25 0,02%
EURO
36,78 -0,33%
ALTIN
2.968 -0,42%
BITCOIN
3.326.896,14 -1%

Balıkesir'deki Patlayıcı Fabrikasında Trajik Patlama: 12 İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 12 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:25
Balıkesir'deki Patlayıcı Fabrikasında Trajik Patlama: 12 İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir Karesi'de Patlayıcı Fabrikasında Patlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan patlayıcı üretim fabrikasında yaşanan üzücü bir olay hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, fabrikada meydana gelen patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini ve 4 işçinin yaralandığını bildirdi.

Olayın Detayları ve Kurtarma Çalışmaları

Yerlikaya, olayın hemen ardından bölgeye intikal eden acil durum ekiplerinin yaralı işçilere ve olayın etkilediği diğer kişilere müdahale ettiğini vurguladı. Patlamanın meydana geldiği fabrikanın detayları ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgileri de paylaşıldı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine de başsağlığı dileklerinde bulunulurken, olayın aydınlatılması için gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Eğitim Gündeminde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Öğretmenlik Kanunu Öne Çıkıyor
2
Beytüllahim Papazı Isaac: İsrail, Müslüman ve Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor
3
Bakan Yerlikaya: Suriyelilerin Kayıtları İçin Konsolosluklarda Göç İdaresi Bürosu Kurulacak
4
Sahte Yüzbaşı Dolandırıcılığı: Şehit Teğmenin Fotoğraflarıyla Tuzağa Düşürdü
5
Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına 5 Gözaltı
6
Doğu Akdeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak