Balıkesir'deki Patlayıcı Fabrikasında Trajik Patlama: 12 İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir Karesi'de Patlayıcı Fabrikasında Patlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan patlayıcı üretim fabrikasında yaşanan üzücü bir olay hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, fabrikada meydana gelen patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini ve 4 işçinin yaralandığını bildirdi.

Olayın Detayları ve Kurtarma Çalışmaları

Yerlikaya, olayın hemen ardından bölgeye intikal eden acil durum ekiplerinin yaralı işçilere ve olayın etkilediği diğer kişilere müdahale ettiğini vurguladı. Patlamanın meydana geldiği fabrikanın detayları ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgileri de paylaşıldı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine de başsağlığı dileklerinde bulunulurken, olayın aydınlatılması için gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi.