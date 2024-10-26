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Balıkesir'deki Trafik Kazasında 3 Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs ve tır arasında kaza gerçekleşti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:42
Balıkesir'deki Trafik Kazasında 3 Yaralı

Balıkesir'de Otoyolda Trafik Kazası

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, Karakol Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Minibüs Tıra Arkadan Çarptı

İstanbul'dan İzmir yönüne seyir halindeki 54 RL 680 plakalı minibüs, önünde giden tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından minibüste bulunan F.B, S.B ve A.Y araçta sıkıştı.

Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, Balıkesir'deki hastanelere sevk edildi.

Trafik Akışı Etkilendi

Kaza sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ancak araçların yolda kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi...

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi...

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.

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