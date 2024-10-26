Balıkesir'deki Trafik Kazasında 3 Yaralı

Balıkesir'de Otoyolda Trafik Kazası
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, Karakol Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.
Minibüs Tıra Arkadan Çarptı
İstanbul'dan İzmir yönüne seyir halindeki 54 RL 680 plakalı minibüs, önünde giden tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından minibüste bulunan F.B, S.B ve A.Y araçta sıkıştı.
Kurtarma Çalışmaları
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, Balıkesir'deki hastanelere sevk edildi.
Trafik Akışı Etkilendi
Kaza sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ancak araçların yolda kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.