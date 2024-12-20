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Balıkesir'den 30 Çocuğa Bisiklet Müjdesi

Balıkesir'deki üniversite öğrencileri, 'BUBFA ile Bir Pedal da Sen Bas' projesiyle 30 çocuğa bisiklet hediye etti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:49
Balıkesir'den 30 Çocuğa Bisiklet Müjdesi

Balıkesir'de Çocuklara Bisiklet Dağıtıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, üniversite öğrencileri tarafından hayata geçirilen 'BUBFA ile Bir Pedal da Sen Bas Projesi' kapsamında 30 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Proje ve Tanıtım Etkinliği

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencilerinin 'Takım Çalışması' dersi çerçevesinde hazırladığı toplam 480 bin lira bütçeli çevre, tarım, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarındaki 27 proje tanıtıldı.

İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek

Etkinlikte, kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara, sponsorlar aracılığıyla alınan bisikletler teslim edildi. BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin topluma önemli katkılar sağladığını belirterek, “Çevreci projelerin bir kısmının Green Metric (Yeşil Üniversite Endeksi) sıralamalarında da önemli olduğunu görüyoruz.” ifadesini kullandı.

Sosyal Sorumlulukta Yüksek Performans

BUBFA Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, fakülte olarak 2015'ten bu yana 400'ün üzerinde toplumsal sorumluluk projesi geliştirdiklerini ve bu yıl 27 proje hazırlandığını aktardı. İlban, “Bu yıl 200'ün üzerinde öğrencimiz, bu projelerde yer alıyor.” dedi.

Çocukların Mutluluğu

Bisikletlerini alan çocuklar, bu hediyeden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, hem topluma fayda sağlarken hem de üniversite öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştiriyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan "BUBFA ile Bir Pedal...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan "BUBFA ile Bir Pedal da Sen Bas Projesi" kapsamında 30 çocuğa bisiklet dağıtıldı. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) yerleşkesinde düzenlenen programda, üniversite öğrencilerinin "Takım Çalışması" dersi kapsamında hazırladığı toplam 480 bin lira bütçeli çevre, tarım, teknoloji, sosyal sorumluluk gibi alanlardaki 27 proje tanıtıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan "BUBFA ile Bir Pedal...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan "BUBFA ile Bir Pedal da Sen Bas Projesi" kapsamında 30 çocuğa bisiklet dağıtıldı. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) yerleşkesinde düzenlenen programda, üniversite öğrencilerinin "Takım Çalışması" dersi kapsamında hazırladığı toplam 480 bin lira bütçeli çevre, tarım, teknoloji, sosyal sorumluluk gibi alanlardaki 27 proje tanıtıldı.

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