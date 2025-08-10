Balıkesir Depreminde Enkazdan Bir Kişi Daha Kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında yıkılan bir binadan, arama kurtarma ekipleri tarafından bir kişi daha kurtarıldı. Bu gelişme, kurtarılanların sayısını 5'e yükseltti.

Depremin etkili olduğu bölgede, kaymakamlık binası karşısında bulunan yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları hızla sürdürülüyor. Ekipler, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alarak, kurtarma çalışmalarına yön verdiler.

Enkazdan çıkarılan kişi, ekipler tarafından omzunda ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, ekipler, enkazda hala bir kişinin daha olduğu ihtimali ile arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce de, aynı binadan 4 kişinin kurtarıldığı belirtilmişti. Kurtarma çalışmaları sırasında, tüm dikkat ve özveri ile her bir hayat kurtarmaya odaklanılıyor.

