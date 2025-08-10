DOLAR
Balıkesir Depreminde Yıkılan Binadan 1 Kişi Daha Kurtarıldı

Balıkesir'deki depremde yıkılan binadan kurtarılan kişi sayısı 6'ya yükseldi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 22:16
Balıkesir Depreminde Yıkılan Binadan 1 Kişi Daha Kurtarıldı

Balıkesir'de Depremden Sonra Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında bir kişi daha kurtarıldı. Bu gelişme ile birlikte, kurtarılanların sayısı 6'ya yükseldi.

Arama Kurtarma Ekiplerinin Başarılı Çalışmaları

Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, enkazın altından gelen sesler üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, bir kişiye ulaşmayı başardılar.

Kurtarılan kişi, ekipler tarafından omuzlarda ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kısa bir süre içinde bir kişi daha kurtarıldı ve o da hastaneye sevk edildi.

Daha önceki arama kurtarma faaliyetlerinde de 5 kişi enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Ekiplerin çalışmaları, yaralılar ve diğer muhtemel kurtarılacak kişileri bulmak amacıyla aralıksız devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha kurtarıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha kurtarıldı.

