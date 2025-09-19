Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Küçükler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, kapsamlı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Olayın seyri

Yangın, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Dursunbey ve Alaçam Orman İşletme müdürlükleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Müdahale ve sonuç

Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangına, 2 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 250 personel ile müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.