Balıkesir (Edremit) bıçaklı kavga: 3 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleşen bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan üç zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, 28 Eylül tarihinde Altınkum Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, büfe işletmecisi Hasan Eroğlu (44) ile kendisine rahatsızlık verdiği öne sürülen Tuncay Y. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay Y.'nin bıçakla müdahalesi sonucunda Hasan Eroğlu ağır yaralandı.

Operasyon ve Tutuklama

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden Tuncay Y. (34) ile birlikte yardım ettiği iddia edilen N.T. ve C.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son Durum

Olayda yaralanan Hasan Eroğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.