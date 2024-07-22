Balıkesir'in Havran İlçesinde Orman Yangınına Müdahale

Balıkesir'in Havran İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Büyükşapçı Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda meydana gelen yangına hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem karadan hem de havadan yapılan müdahaleler aralıksız sürüyor. Ekiplerin özverili çalışmaları, yangının geniş alanlara yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatıldı.