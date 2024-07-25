Balıkesir İvrindi'de Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

İvrindi'de Orman Yangınına Müdahale

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının çıkış noktası olarak belirlenen Gümeli Mahallesi, Madra Dağı eteklerindeki ormanlık alanında yangına müdahale çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı start alan yangın için Orman Bölge Müdürlüğü ile belediye ekipleri, yangının büyümesini önlemek amacıyla bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için canla başla çalışıyor.

Yerel Destek ve Hızlı Müdahale

Ekipler, yangına müdahale için gerekli tüm imkânları seferber ederek alevlerin söndürülmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yerel halk da olumsuz etkilenmemek için tedbirli olmalı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.