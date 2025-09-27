Balıkesir Kepsut'ta Kamyon Kazası Orman Yangınına Yol Açtı: Sürücü Kurtarıldı

Balıkesir'de kamyon kazası orman yangınına dönüştü

Kepsut ilçesinde kaza yapan araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hafriyat işi yapan Zekeriya Çolak idaresindeki 16 BOC 659 plakalı kamyon, Kayaeli Mahallesi'nde yol kenarındaki uçuruma devrildi. Araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Müdahale ekipleri ve kaynaklar

Yangın, 29 arazöz, 11 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı, 9 helikopter, 4 uçak ve 190 personel ile havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Güncelleme: Sürücü kurtarıldı

Uçuruma devrilen kamyonda mahsur kalan Çolak, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, Kepsut Belediyesi, orman bölge müdürlüğü görevlileri ve vatandaşlar tarafından halatlarla sedyeye alınarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor; ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

