Balıkesir Kepsut’ta Kaza Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Kepsut'ta kaza sonrası çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı; sürücü Zekeriya Çolak'ın hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 21:12
Balıkesir Kepsut’ta Kaza Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Kepsut’ta Kaza Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

GÜNCELLEME 2

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan aracın neden olduğu ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yürütülen kapsamlı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Hafriyat işi yapan Zekeriya Çolak idaresindeki 16 BOC 659 plakalı kamyon, Kayaeli Mahallesi yakınlarında uçuruma devrildi. Araçta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kurtarma ve Sağlık Durumu

Kamyonda mahsur kalan Zekeriya Çolak, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma, jandarma, Kepsut Belediyesi, orman bölge müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından halatlarla sedyeye alınarak kurtarıldı. Sağlık görevlilerince Kepsut Devlet Hastanesine kaldırılan Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Müdahale Detayları

Yangına yapılan müdahale; havadan ve karadan eş zamanlı sürdürülerek başarıyla sonuçlandı. Müdahalede görev alan araç ve personel sayısı şunlardır: 29 arazöz, 11 su ikmal, 8 ilk müdahale aracı, 10 helikopter, 6 uçak, 3 dozer, 3 treyler, 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve toplam 208 personel.

Yetkililer, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin devam ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Eğirdir Çayköy'de Orman Yangını Söndürüldü
2
Tayland: Kamboçya Sınırından Hafif Silah Ateşi — Ordu Alarmda
3
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Otluk Yangını İtfaiye Söndürdü
4
KKTC'den NAVTEX Protestosu: 'Ramform Hyperion' İzinsiz Faaliyetleri
5
Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun: 500 Polisle Şehrin Huzuru İçin Seferberlik
6
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
7
Başsavcı Şentürk Taşkent'te: TDT ve EİT Başsavcıları Toplantılarına Katılacak

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı