Balıkesir Kepsut’ta Kaza Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

GÜNCELLEME 2

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan aracın neden olduğu ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yürütülen kapsamlı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Hafriyat işi yapan Zekeriya Çolak idaresindeki 16 BOC 659 plakalı kamyon, Kayaeli Mahallesi yakınlarında uçuruma devrildi. Araçta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kurtarma ve Sağlık Durumu

Kamyonda mahsur kalan Zekeriya Çolak, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma, jandarma, Kepsut Belediyesi, orman bölge müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından halatlarla sedyeye alınarak kurtarıldı. Sağlık görevlilerince Kepsut Devlet Hastanesine kaldırılan Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Müdahale Detayları

Yangına yapılan müdahale; havadan ve karadan eş zamanlı sürdürülerek başarıyla sonuçlandı. Müdahalede görev alan araç ve personel sayısı şunlardır: 29 arazöz, 11 su ikmal, 8 ilk müdahale aracı, 10 helikopter, 6 uçak, 3 dozer, 3 treyler, 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve toplam 208 personel.

Yetkililer, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin devam ettiğini belirtti.