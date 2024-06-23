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Balıkesir Kepsut'ta tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı!

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Darıçukuru Mahallesi'nde çıkan tarım arazisi yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 18:01
Balıkesir Kepsut'ta tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı!

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Darıçukuru Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tarım arazisinde yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi üzerinde yapılan araştırmalar sürerken, olayın ardından rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, yerleşim alanlarına yakın olan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale çalışmalarına başladı. Yangının yayılmasını engellemek amacıyla ekiplerin koordineli çalışmaları devam ediyor.

HAVA VE KARA MÜDAHALELERİ SÜRÜYOR

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangının büyümesini önlemek ve söndürme çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürebilmek için havadan ve karadan eş zamanlı müdahaleler yapıyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Başlangıçta tarım arazisinde başlayan yangın, hızlı bir şekilde yayılarak ormanlık alana sıçradı. Alevlerin etkisiyle geniş bir alan zarar görmeye başlarken, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

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