Balıkesir Manyas'ta Trafik Kazası: İ.E.Ş. Ağır Yaralandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücü İ.E.Ş. ağır yaralandı; Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 22:33
Olayın Detayları

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Yenimahalle Yeni Cami Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

İ.E.Ş. idaresindeki 10 PL 136 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 16 KGD 34 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden İ.E.Ş. ağır yaralanırken, E.A. yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı İ.E.Ş., sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları