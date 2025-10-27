Balıkesir Manyas'ta Trafik Kazası: İ.E.Ş. Ağır Yaralandı

Olayın Detayları

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Yenimahalle Yeni Cami Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

İ.E.Ş. idaresindeki 10 PL 136 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 16 KGD 34 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden İ.E.Ş. ağır yaralanırken, E.A. yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı İ.E.Ş., sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

