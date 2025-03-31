DOLAR
37,94 -0,01%
EURO
40,99 -0,31%
ALTIN
3.810,23 -0,01%
BITCOIN
3.133.167,83 -0,1%

Balıkesir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Tutuklama

Balıkesir merkezli operasyonda 11 şüpheliden 2'si tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 23:07
Balıkesir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Tutuklama

Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 İlde 2 Tutuklama

Balıkesir merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir dolandırıcılık operasyonu, İzmir, Mersin, Adana, Manisa ve Burdur illerini kapsadı. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bu operasyon kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan toplam 11 şüpheli arasından, adli işlemlerin ardından 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Balıkesir Emniyeti tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ardından, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
1 Nisan 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Spor
3
İzmir ve Aydın'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 8,7 Milyar Dolarlık Bağış İçin Soruşturma Açtı
5
İsrail Saldırısı: Gazze'de 38 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrail Hükümetinden Gazze İçin 40 Günlük Ateşkes Teklifi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!