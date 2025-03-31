Balıkesir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Tutuklama

Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 İlde 2 Tutuklama

Balıkesir merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir dolandırıcılık operasyonu, İzmir, Mersin, Adana, Manisa ve Burdur illerini kapsadı. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bu operasyon kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan toplam 11 şüpheli arasından, adli işlemlerin ardından 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Balıkesir Emniyeti tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ardından, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.