Balıkesir Merkezli Silah Ticareti Operasyonunda 7 Zanlı Yakalandı

Balıkesir Merkezli Silah Ticareti Operasyonu

Balıkesir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Susurluk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak silah ve mühimmat ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için Balıkesir, Bursa, İzmir ve Trabzon illerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 8 tabanca, 10 tabanca şarjörü, 142 tabanca fişeği, 12 av tüfeği, 12 tüfek kartuşu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir merkezli 4 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, adreslerde 8 tabanca, 10 tabanca şarjörü, 142 tabanca fişeği, 12 av tüfeği, 12 tüfek kartuşu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.