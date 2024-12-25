Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlamasında 10 Kişi Gözaltında

Balıkesir Mühimmat Fabrikasında Patlama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın detaylarını paylaştı. Patlamanın ardından yapılan çalışmalar neticesinde, 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayın nedenleri ve sorumluları hakkında kapsamlı bir soruşturma sürdürülmekte. Yetkililer, olayın tüm boyutlarıyla araştırılacağını ve gerekli adımların atılacağını belirtti. Gözaltına alınan kişilerin durumu hakkında detaylı bilgilerin ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi.