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Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlamasında Gelişme: 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'deki mühimmat fabrikası patlamasında 11 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası 10 kişi adliyeye sevk edildi; 3’ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 21:12
Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlamasında Gelişme: 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlamasında Tudkasyon Süreci Başladı

Balıkesir'de 11 kişinin yaşamını yitirdiği mühimmat fabrikasındaki patlama sonrası kritik gelişmeler yaşanıyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 10 kişi arasında, fabrikada şirket müdür vekili olan bir kişinin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Olayın Ardından Gelen Tepkiler

Patlamanın ardından bölge halkı ve yetkililer, güvenlik ve denetim konularında endişelerini dile getirmişti. Bu tutuklamalarla birlikte, tartışmaların da artması bekleniyor.

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