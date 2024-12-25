Balıkesir Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Defnedildi

Balıkesir'deki Patlamada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Toprağa Veriliyor

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme sonucu hayatını kaybeden 11 kişinin cenazeleri düzenlenen törenlerle defnedilmeye başlandı. Bugün, 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Cenaze Törenine Katılan Bakanlar

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Törende; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gibi önemli isimler yer aldı.

Hayatını Kaybedenlerin İsimleri ve Tören Detayları

Tuğba Demir (21) : Yaklaşık 3 yıldır mühimmat fabrikasında çalışan Tuğba Demir için Altıeylül ilçesindeki Gaziosmanpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bakan Tunç, tabutunu omuzlayarak ailesine taziye dileklerini iletti. Demir, Çınarlıdere Mezarlığı Muhammet Ergin (34) : Evli ve bir çocuk babası Muhammet Ergin'in cenazesi, Karesi ilçesine bağlı Kamçıllı Mahallesi'nde defnedildi. Törende Bakan Bak, Ergin’in ailesiyle bir araya gelerek taziye dileklerini iletti. Enes Kırmızı (28) : Evli ve 2,5 yaşında çocuğu olan Kırmızı için Altay Camisi'nde cenaze düzenlendi. Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı. Kırmızı, Çınarlıdere Mezarlığı Elif Özgür (19) : Elif Özgür'ün cenazesi, babaevinde helallik alındıktan sonra Osmaniye Mahallesi Camisi'ne getirildi. Törene birçok yerel yönetici katılarak taziye dileklerini iletti. Özgür, mahalle mezarlığına defnedildi.

: Yaklaşık 3 yıldır mühimmat fabrikasında çalışan Tuğba Demir için Altıeylül ilçesindeki Gaziosmanpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bakan Tunç, tabutunu omuzlayarak ailesine taziye dileklerini iletti. Demir,

Bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi. Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi Enes Kırmızı (28) için Altay Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kırmızı'nın yakınları cenazede üzüntü yaşadı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi. Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi Enes Kırmızı (28) için Altay Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kırmızı'nın yakınları cenazede üzüntü yaşadı.