DOLAR
35,2 0%
EURO
36,64 0,16%
ALTIN
2.963,67 -0,18%
BITCOIN
3.444.342,35 -0,57%

Balıkesir Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Defnedildi

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 kişiden 4'ünün cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:05
Balıkesir Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Defnedildi

Balıkesir'deki Patlamada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Toprağa Veriliyor

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme sonucu hayatını kaybeden 11 kişinin cenazeleri düzenlenen törenlerle defnedilmeye başlandı. Bugün, 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Cenaze Törenine Katılan Bakanlar

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Törende; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gibi önemli isimler yer aldı.

Hayatını Kaybedenlerin İsimleri ve Tören Detayları

  • Tuğba Demir (21): Yaklaşık 3 yıldır mühimmat fabrikasında çalışan Tuğba Demir için Altıeylül ilçesindeki Gaziosmanpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bakan Tunç, tabutunu omuzlayarak ailesine taziye dileklerini iletti. Demir, Çınarlıdere Mezarlığı
  • Muhammet Ergin (34): Evli ve bir çocuk babası Muhammet Ergin'in cenazesi, Karesi ilçesine bağlı Kamçıllı Mahallesi'nde defnedildi. Törende Bakan Bak, Ergin’in ailesiyle bir araya gelerek taziye dileklerini iletti.
  • Enes Kırmızı (28): Evli ve 2,5 yaşında çocuğu olan Kırmızı için Altay Camisi'nde cenaze düzenlendi. Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı. Kırmızı, Çınarlıdere Mezarlığı
  • Elif Özgür (19): Elif Özgür'ün cenazesi, babaevinde helallik alındıktan sonra Osmaniye Mahallesi Camisi'ne getirildi. Törene birçok yerel yönetici katılarak taziye dileklerini iletti. Özgür, mahalle mezarlığına defnedildi.

Bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme...

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi. Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi Enes Kırmızı (28) için Altay Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kırmızı'nın yakınları cenazede üzüntü yaşadı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme...

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi. Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi Enes Kırmızı (28) için Altay Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kırmızı'nın yakınları cenazede üzüntü yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Cüneyt Çayı'nda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
2
Ordu'da Zabıta Memuruna İdari Soruşturma: Pandemi Dönemi Tartışması
3
Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Eroin Ele Geçirildi
4
MHP, 'Sinema Yeşilçam' Kitabını Tanıttı
5
CHP MYK, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı
6
Alanya'da Araç Kiralama Ofisine Silahlı Saldırı
7
Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi: Dinar-Karaadilli Yolu Kapandı

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek