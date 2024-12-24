Balıkesir Patlaması TBMM'de Gündemde: İş Güvenliği Eleştirildi

TBMM Genel Kurulu'nda Balıkesir Patlaması Üzerine Değerlendirmeler

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili olarak çok daha detaylı çalışma yapılacaktır. Hem adli soruşturma yapılacaktır hem de iş güvenliği uzmanları konuya dair raporlarını, değerlendirmelerini aktaracaktır" dedi.

Parti Temsilcilerinden Taziye ve Eleştiriler

TBMM Genel Kurulunda siyasi parti grup başkanvekilleri, söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Türkiye'nin iş kazalarındaki kötü karnesine dikkat çeken Kavuncu, "Avrupa'da en kötüyüz, dünyada da yerimiz utanç verici durumda" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da, olayda hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulunarak, gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı. Suriye konusuna da değinen Kılıç, Türk-Suriye diyaloglarının güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Eleştiriler ve Farkındalık Çağrısı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki önlemleri eleştirirken, Türkiye'nin grev yasaklarına son vermesi gerektiğini savundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise iş kazaları konusunda Meclis'in daha aktif bir rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

Özlem Zengin'den İş Kazaları Üzerine Açıklama

Özlem Zengin, Balıkesir patlamasının ardından yasak olduğuna dikkat çekerek, "İş kazalarında Avrupa'da Fransa'nın birinci sırada olduğunu" belirtti. Zengin, ayrıca bazı siyasi söylemlere de tepki göstererek, Türkiye'nin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Bu kritik süreçte, iş sağlığı ve güvenliği konusunda atılacak adımların önemi bir kez daha gözler önüne serildi. TBMM'de yaşanan bu tartışmalar, Türkiye'nin iş kazaları konusundaki durumunu gözler önüne sererken, gelecekteki adımların ne olacağı merakla bekleniyor.